C’est le moment des prédictions et Alex Corretja, consultant pour Eurosport est souvent bon dans cet exercice.

Selon lui, le quatuor gagnant en 2021 sera donc composé de Djokovic, Nadal, Thiem et Medvedev : « Je pense honnêtement que Novak Djokovic et Rafael Nadal vont continuer à être au sommet. Je dirais même que les deux ajouteront au moins un autre Grand Chelem. Quant à ceux qui peuvent faire un exploit en 2021, je pense que Medvedev est vraiment très proche de gagner un tournoi du Grand Chelem et que Thiem sera encore une fois un adversaire très coriace, surtout ayant l’expérience de New York dans ses « bagages ». Dominic a beaucoup de puissance, d’expérience et surtout il joue bien sur toutes les surfaces. Je pense que ce sera très difficile de l’arrêter. J’adorerais que Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov fassent également ce pas en avant, ce sont deux joueurs que j’adore. »