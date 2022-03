Une semaine après l’an­nonce de la fin de colla­bo­ra­tion entre Novak Djokovic et son fidèle entraî­neur slovaque, Marian Vajda, plusieurs obser­va­teurs et consul­tants se sont montrés surpris par cette décision.

Si Goran Ivanisevic devient par consé­quent l’unique coach du Serbe, Alex Corretja estime que ce dernier va quand même devoir trouver un rempla­çant à Vajda.

« Cela montre qu’en fin de compte, Novak a peut‐être besoin de fraî­cheur, et peut‐être que Marian sent qu’il ne peut pas lui donner. Ou peut‐être que Marian se dit : ‘Ok, je t’en ai déjà donné assez, j’ai besoin de me reposer et de penser à moi et à ma famille’. Novak devra certai­ne­ment trouver quel­qu’un qui sera le prolon­ge­ment de sa main, car c’est à peu près ce que faisait Marian. Marian sait exac­te­ment comment réagir et comment gérer les moments clés parce qu’il le connaît très bien. Je pense donc que Djokovic doit vrai­ment savoir exac­te­ment ce qu’il veut pour le prochain profil d’en­traî­neur et trouver quel­qu’un qui l’aide. Sinon, il va devoir les comparer à Marian tout le temps, et ça peut être un peu délicat. Je pense que Novak a encore trois, quatre ans à jouer au moins, donc il sera très inté­res­sant de voir qui il choi­sira car c’est une déci­sion très importante. »