Marian Vajda donne enfin les raisons de sa sépa­ra­tion avec Novak Djokovic, dans une inter­view accordée au média slovaque Sport.sk. Le désac­cord sur la déci­sion de se rendre à Tokyo l’été dernier a créé une frac­ture entre les deux hommes, liés depuis quinze ans.

« Les choses ne se passaient pas très bien depuis juillet. Novak s’était essoufflé à l’US Open après avoir perdu beau­coup de force aux Jeux olym­piques. J’étais contre parti­ci­pa­tion aux Jeux, les délais étaient trop serrés, le temps de prépa­ra­tion trop court et l’ef­fort mental et physique trop impor­tant. J’ai compris que son objectif était bien sûr de donner une médaille d’or à la Serbie. Mais il y a eu une sépa­ra­tion. Et puis est venue la ques­tion de la non‐vaccination. Il ne joue pas beau­coup de tour­nois en tant que joueur non‐vacciné et il a déjà une équipe puis­sante avec Goran Ivanisevic. Après avoir évalué toutes les circons­tances, nous avons décidé d’un commun accord de mettre fin à notre coopé­ra­tion profes­sion­nelle »