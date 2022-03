Très affectée par la guerre qui frappe son pays, l’Ukraine, depuis une dizaine de jours, Marta Kostyuk est en plus parti­cu­liè­re­ment remontée contre les joueurs et joueuses russes qui, selon elle, ne feraient pas assez d’ef­fort pour témoi­gner leur indi­gna­tion face à ce conflit armé.

Après avoir vive­ment critiqué les diffé­rents commu­ni­qués et messages de ses homo­logues russes, la 54e joueuse mondiale en a rajouté une belle couche lors de sa confé­rence de presse d’après match à Indian Wells.

« Pour ce qui est du circuit, ce qui est très déce­vant, c’est qu’au­cune joueuse russe ne soit venue me voir. Aucune ne m’a dit être désolée pour ce que leur pays est en train de faire subir au mien. Une joueuse m’a envoyé un message, une autre a discuté avec moi, mais je n’ai entendu aucune excuse, je n’ai entendu personne me dire qu’il ne soute­nait pas ce qu’il se passait. Pour moi, c’est choquant. Il n’y a pas besoin d’être impliqué en poli­tique pour se comporter comme un être humain. Tout le monde sait ce qu’il se passe. Ça me blesse. Ça me blesse à chaque fois que j’ar­rive au stade et que je vois tous ces joueurs russes. Leur seul problème actuel­le­ment, c’est de ne pas pouvoir faire des trans­ferts d’argent. C’est de ça dont ils parlent ! C’est inac­cep­table selon moi. Pourquoi les joueurs russes se comportent ainsi ? Je n’ai pas d’ex­pli­ca­tion, je n’en ai aucune idée. »