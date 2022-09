Récemment inter­rogé par le média bosnien Mtel, Damir Dzumhur (30 ans, 193e) contraint de choisir entre Novak Djokovic et Rafael Nadal après une ques­tion d’un jour­na­liste, a logi­que­ment penché en faveur du Serbe à cause d’un point précis.

« Tout d’abord, j’ai une rela­tion très correcte et amicale avec Djokovic. Je pense que c’est un joueur qui aide beau­coup plus les joueurs, pas seule­ment les joueurs de l’ex‐Yougoslavie, mais le tennis en général – il fait plus d’ef­forts pour aider les autres joueurs, pour améliorer l’ATP Tour, pour améliorer les condi­tions pour tous les joueurs – pas seule­ment pour le top‐100, mais pour ceux qui sont dans le top‐200, top‐300, top‐400. C’est quelque chose que je pense que Nadal n’a jamais vrai­ment montré dans sa carrière. »