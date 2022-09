Sélectionné aux côtés de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray et Stefanos Tsitsipas au sein de la Team Europe pour la cinquième édition de la Laver Cup qui aura lieu du 23 au 25 septembre à l’O2 Arena de Londres, Casper Ruud a donné ses premières impres­sions sur le site web de la compé­ti­tion par équipe. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Norvégien aura un peu de pression.

« Je ne peux même pas imaginer ce qu’il se passera quand il (Federer) entrera dans le stade. Ça va être si spécial cette année, d’avoir les quatre plus grands joueurs de tennis de mon enfance. Ça va être un honneur. Je vais proba­ble­ment être un peu nerveux quand je jouerai devant eux, mais je ferai de mon mieux et je suis très heureux de pouvoir repré­senter l’Europe pour la Laver Cup de cette année devant une foule pleine de des fans joyeux et un banc euro­péen de légendes. »