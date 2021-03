J‑2 avant le grand retour de Roger Federer sur les courts de Doha. Le Maestro jouera ce mercredi son premier match depuis plus de 13 mois au Qatar. Un retour qui coïn­cide avec la prise de pouvoir de Novak Djokovic au niveau du nombre de semaines passées en tête du clas­se­ment ATP. De quoi forcé­ment inter­roger la capa­cité du Suisse à conserver la main­mise sur son dernier record, peut‐être le plus impor­tant de tous : le nombre de trophées du Grand Chelem. Un record plus que jamais mis en danger par le « Djoker » et Rafael Nadal, ce qui doit forcé­ment travailler le Maestro, à en croire Lindsay Davenport.

« Je me demande comment le record de Grands Chelems pour­rait ne pas être (dans un coin de la tête de Federer). Je pense que Roger sait que ce sera plus diffi­cile pour lui que pour les deux autres de remporter un autre Majeur. Federer a hâte d’aller à Wimbledon, mais Rafa n’est qu’à quelques mois de sa surface préférée pour essayer de gagner son 21ème. En lisant ses commen­taires lors de sa confé­rence de presse, je pense que ses attentes sont assez faibles et quand vous avez 40 ans et que vous revenez d’une double opéra­tion du genou l’année dernière, vous ne savez pas vrai­ment à quoi vous attendre. Ses genoux vont bien, mais jusqu’à ce que vous soyez là‐bas et que vous jouiez des matchs, vous ne savez tout simple­ment pas comment votre corps va réagir. Mais j’adore sa pers­pec­tive de « Je veux juste être à 100% pour Wimbledon, donc tous les matchs que j’ob­tiens jusque‐là sont vrai­ment un bonus », a déclaré l’ex­perte de Tennis Channel.