Dans un long entre­tien vidéo de plus de 50 minutes, le joueur argenin s’ex­prime sur plusieurs sujets et notam­ment sur les spéci­fi­cités du jeu de Novak Djokovic par rapport à Roger Federer et Rafael Nadal.

Selon Diego, ce qui fait la force du Serbe c’est sa capa­cité de changer de direc­tion à une vitesse verti­gi­neuse. Il a décrit la diffi­culté à suivre la façon dont Djokovic change rapi­de­ment de direc­tion. « C’est très diffi­cile de pouvoir soutenir son rythme surtout quand il décide de changer de direc­tion, c’est sa grande force. Sur un long échange, il arrive souvent qu’à un moment vous ne pouvez pas le suivre. La balle arrive presque toujours à 100 km/h, c’est donc très compliqué »