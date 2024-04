S’il a souf­fert contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Miami, Grigor Dimitrov pense que rien n’est compa­rable à ce qui l’a ressenti sur un court face à Roger Federer, qu’il a battu une seule fois, lors de la dernière de leurs huit confrontations.

« Pour moi, le joueur le plus compliqué à affronter a toujours été Roger Federer. C’en était parfois risible. Je me rappelle que plusieurs fois, j’au­rais voulu creuser un trou et y dispa­raître. C’est un senti­ment que je n’ai connu avec aucun autre joueur », a déclaré le Bulgare en confé­rence de presse.