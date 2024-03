Même s’il avait été affecté par sa défaite en demi‐finales de la Coupe Davis face à l’Italie après avoir eu trois balles de match face à Jannik Sinner, Novak Djokovic avait clai­re­ment défini ses objec­tifs pour 2024 et ils étaient très ambitieux.

Année olym­pique mais aussi celle du retour d’un certain Rafael Nadal, 2024 devait être le dernier feu d’ar­ti­fice des deux ténors du tennis mondial. Et puis tout cela a fait « pschitt » en Australie et en Californie avec les forfaits de l’Espagnol.

Pendant que Carlos Alcaraz montait en puis­sance, Djoko perdait contre le novice Nardi avant de prendre sa serviette de plage pour des opéra­tions marketing.

On ne peut donc faire l’éco­nomie de penser que le Serbe a été quelque peu affecté par la situa­tion de Nadal qui a été son « compa­gnon » de toujours et que sa présence possible sur le circuit remet­tait du piment dans sa vie de joueur de tennis.

Nadal blessé et incer­tain, Novak se dit peut‐être que l’af­faire est pliée et qu’il est donc déjà en mode pré‐retraite…

On va vite le savoir mais il est clair qu’a­près Roger Federer, ce sera forcé­ment au tour de Rafa et donc celui de Nole qui sait que, quoi qu’il arrive, ses records ne seront proba­ble­ment jamais battus ou même égalés…