Vainqueur de Nicolas Jarry en réali­sant une belle perfor­mance, ce jeudi en quarts de finale du Masters 1000 de Miami, Daniil Medvedev va main­te­nant défier Jannik Sinner. Un duel qui risque d’embraser le central flori­dien et qui promet tant les deux cham­pions semblent en forme.

« Il joue de mieux en mieux chaque jour, il a l’air très confiant, j’ai pu le voir dans certains des matchs que j’ai pu regarder à la télé­vi­sion cette semaine. Il a parfois été en diffi­culté dans ce tournoi, mais il a toujours su rester debout et trouver une solu­tion, c’est comme ça que font les grands cham­pions. Pour moi, c’est un grand défi, je vais devoir beau­coup améliorer mon jeu et me donner à 100 % sur le terrain. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je suis motivé et j’ai hâte d’y aller, j’es­père que j’y arri­verai mieux que la dernière fois. »