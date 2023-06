Exactement une semaine après avoir remporté une troi­sième coupe des Mousquetaires à Roland‐Garros et un 23e titre en Grand Chelem, Novak Djokovic, via un long message publié ce dimanche sur son compte Instagram, a tenu à remer­cier ses nombreux fans et sa commu­nauté avant de faire passer un message on ne peut plus clair à ses détracteurs.

« Il y a 7 jours, j’ai passé un moment merveilleux avec mon équipe et ma famille à l’oc­ca­sion de mon 23e titre du Grand Chelem. Ce fut une bataille acharnée pendant plusieurs semaines, mais la victoire est plus douce quand vous savez que vous avez laissé tout ce qui était possible sur le court. Je suis recon­nais­sant pour tout le soutien avant tout de #nolefam. Vous êtes les meilleurs fans que l’on puisse souhaiter. Merci de m’avoir soutenu quand peu de gens le feraient. Sachez que je l’ap­précie vrai­ment. Je remercie égale­ment ma famille, mon équipe, mes amis, tous ceux qui ont aidé et contribué à créer plus d’his­toire dans le tennis. Je suis seul sur le court mais jamais seul dans le voyage. J’apprécie et recon­nais profon­dé­ment l’im­por­tance des personnes les plus proches dans ma vie et leur énorme tolé­rance, patience et amour pendant toutes ces années de carrière profes­sion­nelle. J’ai beau­coup de chance d’être là où je suis et j’es­saie souvent de me rappeler le chemin parcouru. J’ai commencé en Serbie, qui est toujours ma maison et où se trouve mon cœur. L’adversité à laquelle j’ai été confrontée à chaque étape de ma vie m’a rendue plus fort. Être authen­tique, ouvert, honnête, géné­reux, coura­geux de nos jours est un bien précieux qui est jugé et critiqué à chaque étape. Néanmoins, c’est avec ces valeurs que je continue à ouvrir la voie aux nouvelles géné­ra­tions. Et je pour­suis ce voyage qui m’a tant apporté. Dieu est grand. »