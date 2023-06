Un peu plus d’une semaine après sa doulou­reuse défaite face à Novak Djokovic en demi‐finales de Roland‐Garros, duel au sommet au cours duquel l’Espagnol a été pris de crampes à cause de la nervo­sité et de la tension, Carlos Alcaraz a annoncé la couleur dans une récente inter­view avec le quoti­dien AS en marge du tournoi du Queen’s.

« Le plus diffi­cile sur le gazon, c’est de bien se déplacer. Il faut être plus prudent que sur les autres surfaces. Ce que je trouve plus confor­table, c’est d’aller au filet, de jouer de manière agres­sive, j’aime ce style. J’ai beau­coup pensé au match contre Novak (Djokovic) en essayant d’en tirer les points posi­tifs et d’ap­prendre. La prochaine fois, ce sera diffé­rent. Je gérerai mieux la pres­sion et les nerfs. J’ai beau­coup appris de ce match. »