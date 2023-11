Invité de l’émis­sion C à Vous sur France 5 lors de son passage à Paris la semaine dernière, bouclé par un septième sacre à Bercy, Novak Djokovic a écarté la possi­bi­lité de devenir un jour président de la Serbie.

« Non, non, non. Je pense que ma respon­sa­bi­lité et mon rôle sont un peu diffé­rents avec le sport, avec l’édu­ca­tion et ma fonda­tion. Je pense que femme, ma famille et moi avons fait du bon travail. Ces quinze dernières années, on a par exemple permis à 50 000 enfants d’in­té­grer le programme éducatif. Je pense qu’on peut faire beau­coup de choses posi­tives pour notre société de cette manière », a expliqué l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.