De passage sur le plateau de Moselle TV au moment de la victoire de Fabio Fognini contre Alexander Bublik en huitièmes de finale du Moselle Open, Jo‐Wilfried Tsonga, action­naire majo­ri­taire du tournoi, s’est remé­moré quelques souve­nirs avec l’Italien qu’il a battu quatre fois en six confrontations.

« Je me souviens de pas mal de rencontres contre lui. C’est un joueur très charis­ma­tique. On va dire un vrai italien, comme on les aime. Il est très diffi­cile à affronter parce qu’il joue très bien au tennis et il essaye souvent de pourrir le match en parlant à l’ar­bitre, aux spec­ta­teurs ou en tentant même parfois de perturber un peu son adver­saire. Ça fait du partie du jeu, du folk­lore du tennis et c’est sûr que Fognini sait très bien utiliser cet aspect‐là », a constaté le Français.