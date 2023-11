« L’un de mes objec­tifs est de remporter un dernier titre avant de prendre ma retraite », révé­lait récem­ment Stanislas Wawrinka.

Il avait une oppor­tu­nité à Metz cette semaine au sein d’un tableau assez ouvert en raison des nombreux forfaits. Mais alors qu’il servait pour le match en huitièmes de finale dans le tie‐break du deuxième set, sur la première de ses deux balles de match, le Lausannois s’est tordu la cheville droite.

Son adver­saire, le Français Luca Van Assche, en a profité pour remporter ce set avant que le triple lauréat ne décide d’aban­donner à 6–3, 6–7(6).

Unfortunate ending in Metz for Stan Wawrinka 😔



Held 2 match points at 6–3, 6–6 (6−4) against Luca van Assche, but then rolled his ankle here. Retired after losing the set 6–7(6). pic.twitter.com/a364PiGKQX