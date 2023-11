Juste avant de se rendre en Ukraine, notam­ment pour retrouver sa grand‐mère, restée à Odessa en Ukraine malgré les offen­sives russes, Elina Svitolina a fait une décla­ra­tion parti­cu­liè­re­ment forte au Daily Mail sur ses duels contre les joueuses russes et biélorusses.

« Ce n’est pas pas facile, il y a encore beau­coup de choses qui se passent sur le terrain et en dehors. Cela demande beau­coup d’énergie d’être dans le vestiaire et de jouer contre elles, parce que j’ai l’im­pres­sion qu’elles repré­sentent leur pays et que je repré­sente le mien. C’est un peu comme une guerre, bien sûr ce n’est pas une guerre mais il y a diffé­rents types de batailles dans cette guerre, donc chaque fois que je rentre sur le terrain contre elles, c’est une grande moti­va­tion et je sais aussi combien de personnes en Ukraine regardent et je ressens cette respon­sa­bi­lité aussi. Cela me demande beau­coup d’énergie, alors il faut penser que la pres­sion est un privi­lège. Je vais sur le terrain et je me bats comme le fait un soldat en Ukraine. »