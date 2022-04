De passage sur le podcast Tennis Channel Inside‐In, l’Américain et 153e mondial, Christopher Eubanks a été invité à réagir à propos de la saison très parti­cu­lière de Novak Djokovic. Et d’après ce qu’il a vu sur le tournoi de Belgrade, le numéro 1 mondial sera en très grande forme pour défendre son titre à Roland‐Garros à partir du 22 mai prochain.

« Je commence à voir les étin­celles du Novak de l’année dernière parce que son année dernière était incroyable. Il a réalisé l’une des plus grandes années qu’un joueur de tennis ait jamais vécues, il lui a manqué un match pour réaliser le Grand Chelem calen­daire, c’est abso­lu­ment incroyable. Mais, comme nous le savons, avec la façon dont l’année a commencé, il n’a pas joué beau­coup de matchs, il s’est juste entraîné. Même s’il a perdu en finale à Belgrade, Novak a, une fois de plus, montré que lors­qu’il est dos au mur, il produit son meilleur tennis et il y a eu des points notam­ment face à Kecmanovic, proba­ble­ment 5 ou 10 fois dans ce match où nous avons dit ‘C’est Novak !’. Djokovic a clai­re­ment indiqué que sa prio­rité absolue est d’être à son meilleur niveau lorsque le moment sera venu pour Roland‐Garros. Je pense que Novak est en train de trouver sa forme et s’il continue comme ça, il va être vrai­ment effrayant dans les prochaines semaines. »