Malgré sa défaite en finale contre Hubert Hurkacz à Miami, les éloges fleu­rissent autour du prodige Jannik Sinner. Thomas Fabbiano s’est entraîné plusieurs semaines avec lui il y a trois ans. Il livre une analyse complète de son compa­triote pour Calciomercato.com, en osant une compa­raison forte avec le numéro 1 mondial, Novak Djokovic.

« Je ne m’at­ten­dais pas à ce qu’il soit capable de faire une ascen­sion aussi rapide, mais j’ima­gi­nais qu’il avait toutes les cartes pour devenir un joueur de très haut niveau. En 2018, j’ai fait l’en­traî­ne­ment hivernal à Bordighera avec lui et un jour nous avons fait un set d’en­traî­ne­ment : j’ai gagné 6–4, mais je gagnais parce que j’avais joué si dur contre un garçon de 17 ans. Quelques mois plus tard, j’ai compris la force de ce garçon. En plus de la faci­lité à frapper la balle, je pense qu’il a deux grands atouts : la menta­lité avec laquelle il affronte toutes les étapes du parcours et l’équipe derrière lui. Personne ne peut dire avec certi­tude quel niveau il peut atteindre, mais je pense qu’il est capable de tout. Nous l’ima­gi­nons tous soulever les plus grands trophées. Pour moi, il ressemble à Novak Djokovic, mais avec une vitesse de balle qui reflète le tennis du futur. »