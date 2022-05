Absent des courts depuis sa défaite en quarts de finale de Wimbledon 2021, Roger Federer prépare plus que jamais son retour qui devrait inter­venir, au plus tard, à l’oc­ca­sion de la Laver Cup (du 23 au 25 septembre 2022). De plus en plus présent à la salle de sport, le Suisse, qui veut prendre son temps, semble malgré tout bouillonner d’im­pa­tience comme il l’a récem­ment confié au maga­zine Caminada.

« Je poste peu de photos des entraî­ne­ments éprou­vants, car j’ai toujours été convaincu que cela allait de soi. Tout le monde s’en­traîne dur. Je me suis juré que je ne serais pas complè­te­ment cassé à la fin de ma carrière. Plus tard, je veux skier avec les enfants, jouer au foot­ball avec des collègues. C’est pour cette raison que je fais main­te­nant aussi de la réédu­ca­tion – pas seule­ment pour le tennis. Pour la vie après la carrière aussi. Concernant mon retour, je ne dois pas penser si loin. J’attends le feu vert des méde­cins. Je suis prêt à tout donner à nouveau. Je me sens comme un cheval de course qui s’agite dans son box et qui veut s’élancer. Cet été, j’es­père pouvoir prendre mon envol. J’ai hâte de rentrer chez moi le soir après une dure journée d’en­traî­ne­ment et d’être complè­te­ment épuisé. »