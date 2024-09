Alors que Carlos Alcaraz est arrivé à Berlin afin de parti­ciper pour la première fois ce week‐end (du 20 au 22 septembre) à la Laver Cup (compé­ti­tion créée en 2017 par Federer et son agent, Tony Godsick), Roger en a profité pour raconter une anec­dote avec l’Espagnol.

« Je connais à peine Carlos et je suis donc très impa­tient de le voir jouer pour la première fois. Je ne me suis entraîné avec lui qu’une seule fois, à Wimbledon, alors qu’il était encore junior. Le lende­main, mon entraî­neur m’a dit : ‘Tu veux encore t’échauffer avec lui ?’ et j’ai répondu : ‘Non, c’est bon, je préfère m’échauffer avec son entraî­neur, qui était de ma géné­ra­tion, Juan Carlos Ferrero’ », s’est souvenu le Suisse avec le sourire en Allemagne dans des propos rapportés par Ubitennis.