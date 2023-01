Après avoir annoncé la fin prochaine de sa très belle carrière profes­sion­nelle à 41 ans, Feliciano Lopez a publié un long message sur ses réseaux sociaux afin de remer­cier toutes les personnes qui ont comp­tées pour lui au cours de ses 25 ans de carrière.

L’Espagnol en a égale­ment profité pour signaler qu’il allait disputer encore quelques tour­nois en 2023 afin de dire un dernier au revoir à ses fans.

« Chers amis, le moment est venu de partager avec vous quelque chose que la plupart des athlètes pensent ne jamais arriver. Après plus de 20 ans à jouer sur le circuit, j’ai décidé de mettre un terme à ce qui a un jour commencé comme une illu­sion et qui s’est avéré être le métier le plus cool et le plus exci­tant du monde. Le rêve de tout joueur de tennis est de pouvoir dire au revoir sur un court de tennis. Et pour cette raison, je jouerai quelques tour­nois l’année prochaine pour terminer ma carrière. L’idée est de pouvoir jouer certains des tour­nois qui, pour diverses raisons, ont signifié quelque chose d’im­por­tant au cours des 20 dernières années. »