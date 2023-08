Le nouveau coach de Daria Kazatkina s’est exprimé chez nos confrères d’Ubitennis.

Très heureux de cette nouvelle colla­bo­ra­tion, l’an­cien joueur italien a aussi une autre parti­cu­la­rité puis­qu’il a affronté Novak Djokovic au tout début de la carrière du Serbe.

C’était lors d’une finale sur le circuit ITF en 2004.

« Oui, je me souviens très bien de ce tournoi et de ce match. Novak était très jeune, il avait, je crois, 16 ans. Moi aussi j’étais jeune comme lui et j’ai tout de suite compris qu’il était déjà clair qu’il allait être très très fort, il était impres­sion­nant, qu’il ferait de grandes choses. J’ai même gardé une photo après la finale »