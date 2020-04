Fabio Fognini est très marqué par la crise sanitaire du coronavirus tant son pays, l’Italie, est l’un des plus touchés au monde. Le Transalpin a été interrogé par le Corriere dello Sport sur la reprise et il donne un avis qui risque de susciter de nombreuses réactions : « Actuellement, j’ai du mal à imaginer la reprise. Je suis désolé car ce sont des grands tournois et ils donnent beaucoup de points, mais je ne sais pas si je retournerai jouer un jour en Asie. Je ne serais pas allé aux Jeux Olympiques de Tokyo cette année. Ma plus grande crainte n’est pas de prendre le virus, mais de le transmettre. Je ne suis plus seul, je suis un père et un mari. »

L’Italien, vainqueur en 2019 du Masters 1000 de Monte-Carlo, a ensuite révélé ses échanges avec d’autres joueurs : « J’ai eu des nouvelles de Djokovic, Dimitrov, Lopez et Federer qui est au calme en Suisse. J’ai ma propre idée : en 2020, nous ne jouerons plus. Comment un directeur de tournoi assumera-t-il la responsabilité de la santé des joueurs, du personnel, des médias et des spectateurs ? » Un débat qui est loin d’être fini…