Invité de l’émission #CasaSkySport sur SkySport24 en Italie, Fabio Fognini a été interrogé sur l’arrivée de Matteo Berrettini et Jannik Sinner. Le Transalpin, vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo, a fait une confession étonnante et souhaite aussi que Sinner soit laissé tranquille pour éclore : « Ils sont tous les deux plus jeunes que moi et ils ont une belle carrière devant eux qui les attend. Plus il y a d’Italiens au somment et mieux ce sera. Matteo a explosé l’an dernier et il a terminé de manière incroyable avec le Masters. Son exploit m’a fait un peu mal, mais c’est légitime et ça me pousse à continuer à jouer. Sinner n’a encore rien fait. J’espère qu’on le laissera tranquille car en Italie, on a tendance à s’emballer très vite alors qu’il n’a pas encore eu de grands résultats. C’est un bon gars et il aura un avenir brillant, mais il ne faut pas lui mettre trop de pression. »