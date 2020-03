Taylor Fritz, 24e joueur mondial, a été interrogé par Tennis Channel sur la décision de suspendre le circuit ATP pendant six semaines. L’Américain de 22 ans révèle comment la décision a été prise dans le groupe WhatsApp : « Nous avons tous parlé dans un groupe WhatsApp assez énorme. Nous avons discuté, de nombreux joueurs du conseil ont rejoint le groupe et ont expliqué leurs idées pour nous demander notre avis. Certains ont fait valoir que nous devions jouer à huis clos, mais la plupart d’entre nous a demandé l’arrêt du circuit. Beaucoup ont expliqué que voyager dans certains endroits était dangereux, même sans public. Si un joueur était contaminé, il serait obligé d’arrêter et il pourrait contaminer les autres. Nous sommes tous en bonne santé et nous ne voulons courir aucun risque, mais nous sommes en contact avec d’autres personnes susceptibles de l’être. »