Lors de son inter­view accordée au site Dicodusport, dans laquelle il a raconté ce qu’il avait ressenti lorsque ses amis ou anciens rivaux avaient mis un terme à leur carrière, Richard Gasquet a aussi donné son avis sur l’évo­lu­tion du niveau global des joueurs.

« Je ne me souviens plus trop. Ça fait 20–22 ans, c’est dur de se rappeler. Mais je pense que oui, un joueur qui est 200 ou 300e aujourd’hui est plus fort qu’avant. Pas dans les 10 premiers parce qu’il y avait Nadal, Federer, Djokovic, Murray, Wawrinka… Ça va être dur d’avoir une ère aussi forte. Mais ce qui est certain, c’est qu’un joueur 150 ou 200e est meilleur qu’avant car mieux préparé et plus sérieux. C’est sûr. »