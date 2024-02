Le coach de Lorenzo s’est exprimé au sujet de Sinner chez nos confrères d’Ubitennis qu’il connait très bien. Selon lui, Jannik est en ce moment le meilleur joueur du monde.

« Ayant atteint la demi‐finale à Wimbledon avec le service qu’il avait aupa­ra­vant, avec peu de varia­tions et un pour­cen­tage de 40 %, je pense qu’avec ce service, il a encore plus d’oc­ca­sions d’aller au bout. Pour moi, en ce moment il est certai­ne­ment le meilleur au monde et il a encore une très grande marge de progres­sion. J’ai parlé avec lui et son staff et il y a encore place pour progresser et d’ailleurs même sur le service lui‐même, sur le jeu de volée et sur les varia­tions. Mais pour l’instant, il dispose de trois coups si solides et puis­sants qu’il peut s’imposer sur n’importe quelle surface »