Engagé avec Medvedev, Gillou, lors de son inter­view au Figaro s’est aussi exprimé au sujet du tennis fran­çais. On se souvient qu’il avait été candidat pour devenir capi­taine de l’équipe de Coupe Davis. Favori pour ce poste, c’est fina­le­ment Paul Henri Mathieu qui été choisi.

Concernant le tennis trico­lore, Gilles a des ambi­tions mais il ne semble pas que cela soit bien compris pour le moment.

« J’ai toujours prio­risé d’aider le tennis fran­çais. Mais il faut qu’ils (les joueurs fran­çais) demandent mon aide (sourire). S’ils n’ont pas demandé, c’est qu’ils ne sont pas inté­ressés. Un ou deux joueurs m’avaient contacté, mais encore une fois dans un rôle plus complet, que je ne peux pas faire. Ces jeunes (comme Arthur Fils et Luca Van Assche, cités) progressent bien, progressent vite. Je n’ai pas eu de demande donc je ne vais pas me manifester »