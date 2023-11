De passage en confé­rence de presse, ce dimanche à Turin, après la victoire de son joueur sur le Masters, Goran Ivanisevic, lors­qu’on lui a demandé s’il lui arri­vait de se mettre en colère contre Novak Djokovic, a déclaré qu’il n’y avait qu’un seul cas de figure où cela pouvait arriver.

« Mais qui suis‐je pour me mettre en colère contre lui ? C’est le meilleur joueur de l’his­toire du tennis. Je ne peux être en colère contre lui que lors­qu’il nous crie dessus sans raison. Quand il perd un match, il donne toujours le meilleur de lui‐même et fait des efforts. Comme tout être humain, il se bat contre lui‐même. Je pense qu’il a pris la bonne déci­sion de rester calme. Je sais que ce n’est pas facile. Je sais qu’il n’est pas facile de se motiver. Il a tout gagné. Il a terminé numéro 1. Mais il trouve toujours la moti­va­tion. Mais ce n’est pas facile. C’est la vie. Il est le numéro 1. Il veut toujours plus. Il veut toujours quelque chose de mieux. »