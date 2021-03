Ancien 33e joueur mondial en simple, Robin Haase est depuis rentré dans le rang à cause notam­ment de bles­sures récur­rentes. Actuellement 184e et âgé de 33 ans, le Néerlandais s’est confié à l’ex­cellent Behind The Racquet où il raconte une histoire invrai­sem­blable à propos de son ancien coach. Extraits.

« J’ai été très chan­ceux avec presque tout dans ma vie. Mais il y a certaines choses qui vous font penser diffé­rem­ment. Mon ancien entraî­neur a été condamné pour le meurtre d’un de mes amis en 2016. Il est toujours en prison. Faire face à cette situa­tion était comme être dans un mauvais film étrange. C’était très dur de gérer la presse. Je n’avais rien à voir avec la situa­tion mais chaque article utili­sait mon nom dans les gros titres. J’avais aussi des émotions mais j’étais soudai­ne­ment placée au centre de l’his­toire. Cela a duré jusqu’à près de deux ans après le meurtre. La presse m’a dit qu’ils utili­saient mon nom parce qu’il vendait plus de nouvelles. Pendant ce temps, je n’ai pas quitté ma maison pendant deux semaines. Puis je suis sorti déjeuner et les gens m’ont reconnu alors j’ai marché la tête baissée. J’étais presque gêné d’être là parce que je ne savais pas s’ils me connais­saient du court de tennis ou de la presse du meurtre. Qu’ont‐ils pensé de moi ? Ce n’était pas une période facile de ma vie. »