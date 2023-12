Quand nous faisons une inter­view pour le compte du maga­zine, on demande toujours à un proche de s’ex­primer. Pour l’en­tre­tien de Luca Van Assche, on est donc allé ques­tionner Helène Gondran qui a coache Lucade 2011 à 2015 au TC St Foy.



« Luca est arrivé en 2011 au TC Fidésien à Sainte‐Foy‐lès‐Lyon et je l’ai entraîné pendant quatre ans. Au départ, il était licencié au Tennis Club de Lyon, mais les trajets étaient longs et sa maman avait aussi trois autres enfants à charge. Comme il habi­tait à côté du club, c’était un choix assez logique. Quand je l’ai rencontré pour la première fois, j’ai vu un gamin avec des petits mollets musclés. Sur le court, il courait partout, il défen­dait super bien. Il était agile et, en compé­ti­tion, il avait une vraie capa­cité à se concen­trer. Ce qui m’a aussi inter­lo­quée, c’était sa capa­cité à très vite inté­grer ce qu’on lui deman­dait de faire. La seule condi­tion était de bien lui expli­quer le pour­quoi et le comment. Lucas est un perfec­tion­niste. Il est très précis dans ses choix tactiques, il ne laisse rien au hasard. Je trouve qu’il a beau­coup progressé au service, même si son coup fort reste le revers. En coup droit, il a une sacrée gifle, mais il hésite souvent à l’utiliser. Avec le temps et l’expérience, je pense qu’il l’utilisera de plus en plus. Lucas peut s’appuyer sur sa famille qui l’a toujours encou­ragé, même si cela reste vrai­ment son projet. Cet envi­ron­ne­ment très sain lui apporte beau­coup de séré­nité. Concernant ses limites, j’ai envie de dire qu’elles n’existent pas. En tout cas, Lucas ne s’en fixe pas, il veut tout gagner »