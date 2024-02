Andy Murray a été large­ment soutenu par les obser­va­teurs après avoir été envoyé à la retraite par un jour­na­liste. C’est au tour de l’an­cien numéro 4 mondial Tim Henman de prendre la défense du triple lauréat en Grand Chelem dans des propos accordés à Express Sport.

« S’il a l’énergie, l’en­thou­siasme, la faim, le désir et la moti­va­tion pour conti­nuer à jouer, il devrait conti­nuer à jouer. Joueur de tennis profes­sionnel est le meilleur travail au monde et croyez‐moi, vous aurez large­ment le temps de prendre votre retraite à l’avenir. Il veut un retour sur inves­tis­se­ment et il ne l’a pas eu récem­ment parce qu’il a travaillé aussi dur que jamais sans remporté de grandes victoires. Mais surtout, il est convaincu que les victoires vien­dront. Donc, tant qu’il veut conti­nuer à jouer, je le soutiens tota­le­ment. Et il a mérité le droit de le faire. Et il ne veut pas parti­ciper à ces tour­nois en perdant au premier tour, il est aussi motivé que jamais. Ce qu’il a pu faire avec une hanche en métal est incroyable. »