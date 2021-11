Quand John Isner parle du service, on l’écoute. C’est ce qu’il a fait pour l’ATP, passant notam­ment en revue les services des meilleurs joueurs du circuit. L’Américain a fait une remarque inté­res­sante sur l’ha­bi­tude qu’ont les obser­va­teurs à sous‐estimer le service des meilleurs joueurs mondiaux : « On a tendance à peu parler du service des numéros 1, 2, 3, 4 ou 5 mondiaux. On ne le voit pas comme leur arme prin­ci­pale car tout le reste de leur jeu est extrê­me­ment solide ».

Un constat qui s’ap­plique notam­ment à Novak Djokovic, dont le service tout en varia­tions est d’une effi­ca­cité redoutable.