En décla­rant que Carlos Alcaraz ne s’était pas déve­loppé en 2023 notam­ment suite à sa victoire à Wimbledon, Boris Becker ne s’est pas fait que des amis.

Après Nick Kyrgios, qui a tenu dans son style à remettre à sa place le coach d’Holger Rune, c’est au tour de l’an­cien entraî­neur des soeurs Williams et de Maria Sharapova de montrer son désac­cord avec les propos de l’Allemand.

« Je ne pense pas qu’il ait eu de mauvais résul­tats. Il était un peu blessé, j’ai pu voir que sa mobi­lité n’était pas à 100%. Mais il a quand même joué. Il était un peu plus en retrait ; il n’était pas aussi auto­ri­taire qu’il l’était habi­tuel­le­ment. J’ai lu que Boris Becker avait dit qu’il ne s’était pas déve­loppé. Je ne suis pas d’ac­cord. Je pense qu’il s’est amélioré en perdant, même si ce n’est pas par le résultat. Il s’est amélioré parce que cela va le motiver à travailler sur son mental et à soli­di­fier un peu les choses, et je pense que le meilleur reste à venir pour Carlos Alcaraz », a déclaré Rick Macci au site Tennis Infinity.