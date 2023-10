La ques­tion est sur toutes les lèvres à quelques mois du début de la saison 2024 : Que va faire Rafael Nadal ? Jouera‐t‐il une saison entière avant de prendre sa retraite ou bien reprendra‐t‐il goût à la compé­ti­tion et déci­dera selon les circonstances ?

Impossible pour l’ins­tant de répondre même si le jour­na­liste spécia­liste de la petite balle jaune, Jon Wertheim, a tenté de le faire lors d’un passage sur le podcast Match Point Canada.

« Il peut revenir, mais s’il n’est pas au sommet de sa forme, qui sera le favori pour gagner Roland Garros ? il a toujours aimé la terre battue euro­péenne. Je le vois bien jouer un programme très abrégé… Barcelone, Madrid, peut‐être Monte Carlo, et mettre un terme à sa carrière à Roland Garros 2024. Même s’il n’est pas vrai­ment en lice pour gagner des titres, j’ai l’im­pres­sion qu’il va tenter sa chance une dernière fois. Si cela signifie être un Rafa à 70 % qui peut encore aller faire ses adieux et avoir une dernière sorte de saveur, et donner aux fans un dernier souvenir… Je pense qu’il est prêt à le faire. »