Après sa sortie très contro­versée et commentée sur Roger Federer et Rafael Nadal qui, selon lui, « ne sont même pas les meilleurs joueurs de leur époque », Jimmy Connors, dans son podcast Advantage Connors, a tenu à préciser sa pensée.

« Je n’ai jamais dit que Federer et Nadal n’étaient pas les grands joueurs qu’ils sont, j’ai juste dit qu’il y a un nouveau gars (Djokovic) au sommet du tas, c’est tout. Et il a remporté le plus de Grands Chelems au moment où l’on parle. Je ne dis pas qu’ils ne sont pas de grands joueurs et je ne suis pas dans le busi­ness des bisous, de toute façon, je ne vais pas dire qu’ils ne sont pas des grands joueurs. Ils le sont et ils l’ont prouvé et ils le prouvent depuis 15, 16, 17 ans, peu importe combien d’années ils ont joué, avec le nombre de Grands Chelems qu’ils ont gagnés. Je dis juste que les règles ont été fixées sur l’importance des Grands Chelems. C’est tout ce que je dis. »