Avec la sortie de Stefanos Tsitsipas du top 10 mondial, qui sera offi­cielle ce lundi, et l’échec de Grigor Dimitrov pour l’in­té­grer la semaine prochaine, le top 10 du clas­se­ment ATP sera pour la première fois de son histoire orphelin d’un joueur possé­dant un revers à une main.

Une situa­tion qui va sans doute attrister beau­coup de fans, tant le revers à une main est un coup consi­déré comme esthé­tique et agréable à voir.

Dans un récent podcast, la légende Jimmy Connors réflé­chis­sait sur ce sujet, et selon lui, aucun doute que ce coup unique est l’un de ceux qui rend le tennis si passionnant.

« Le revers à une main, c’est magni­fique à regarder. Et c’est ce qui rend le tennis si passion­nant. Que cela soit Edberg, Becker, Sampras et la géné­ra­tion Federer désor­mais, c’est ce qui rend le tennis si exci­tant. Si tout le monde jouait de cette façon, ce serait toujours amusant. Et je pense aussi, vous savez, qu’avec le revers à une main de Federer, et celui à deux mains de Djokovic et Nadal, c’est aussi un coup qui a donné lieu à de belles rivalités. »