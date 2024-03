Au cours d’une foire aux ques­tions orga­nisée sur son compte Instagram, Jo‐Wilfried Tsonga a été inter­rogé sur ce qu’il aurait choisi entre remporter un Grand Chelem ou les Jeux olym­piques au cours de sa carrière.

Le Manceau, fina­liste de l’Open d’Australie 2008 et médaillé d’argent en double aux côtés de Michael Llodra aux JO de Londres en 2012, a fait un choix assez logique même si on sent une certaine hésitation.

« Si j’avais eu le choix entre remporter un Grand Chelem ou les Jeux olym­piques, j’au­rais plutôt préféré gagner un Grand Chelem », a écrit l’an­cien 5e joueur mondial en réponse à une ques­tion d’un internaute.