Tout heureux d’avoir pu remporter le trophée pour la deuxième année d’af­filée à l’oc­ca­sion de la sixième édition de la Laver Cup avec la Team World dont il est le capi­taine, John McEnroe est revenu en confé­rence de presse sur l’im­por­tance pour les joueurs de prendre part à une compé­ti­tion par équipe.

« Je pense qu’un événe­ment par équipe comme celui‐ci n’est pas seule­ment bon pour le sport, mais aussi pour les joueurs, car il leur permet de se réunir et de se pousser mutuel­le­ment. En effet, dans de nombreux tour­nois, une règle tacite veut que l’on n’encourage personne, que l’on ne s’occupe que de soi. C’est pour­quoi ces événe­ments d’équipe prennent encore plus d’importance dans mon esprit, pour être capable de le faire et de le faire avec succès, et c’est, vous savez, c’est ce que nous avons prouvé cette année. »