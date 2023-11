Récemment de passage sur le podcast SmartLess, John McEnroe a parlé de son idole de jeunesse, Rod Laver, de sa passion pour Roger Federer et de sa fasci­na­tion pour Rafael Nadal. Extrait.

« Federer est le plus beau joueur que j’aie jamais vu. Vous savez que j’ido­lâ­trais Rod Laver. Il était impres­sion­nant. Quant à Rafael Nadal, ce n’est pas le joueur de tennis typique ou proto­ty­pique. Pour moi, le rêve serait de jouer Roger à Wimbledon et le cauchemar serait d’af­fronter Rafael Nadal à Roland Garros sur terre battue, même si j’ai grandi sur la terre battue et que c’était ma meilleure surface jusqu’à ce que je devienne profes­sionnel. Mais ce que Rafa a fait est insensé. »