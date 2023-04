Invitée à s’ex­primer sur les échanges houleux entre Daniil Medvedev et Alexander Zverev suite à leur confron­ta­tion à Monte‐Carlo, Justine Henin, qui a commenté le tournoi moné­gasque toute la semaine sur les antennes d’Eurosport, a tenu à rela­ti­viser cette dispute et esti­mant qu’ils devraient échanger direc­te­ment au lieu de se parler via les médias.

« Les choses deviennent épicées. Ça va être inté­res­sant, tout le monde parle de cette chose entre Zverev et Medvedev. C’est déjà arrivé dans les années 80 avec d’autres joueurs, et c’était bien. Ces jours‐ci, on dirait que ça va être une grande histoire, alors parlons‐en. Ils ne s’aiment pas vrai­ment, ils l’ont prouvé. Ils commu­niquent avec la presse. Maintenant, les joueurs vont‐ils parler ensemble ? Je pense toujours que c’est mieux qu’ils se parlent. Mais peut‐être qu’ils aiment ça, cette riva­lité, alors c’est peut‐être la raison. Je ne pense pas que ce soit un manque de fair‐play, mais nous savons que Daniil admet qu’il est humain, parfois il n’est pas parfait. Il a parlé de Diego Schwartzman, je pense que c’est plus sérieux avec Zverev. Daniil peut parfois être frustré, contrarié, et nous ne ne compre­nons pas. Il est original, c’est la façon dont il exprime ses senti­ments. Je ne veux pas lui en vouloir, ce n’est pas si mal. Lui en tant que joueur, sa person­na­lité. Laissez‐les parler ensemble. »