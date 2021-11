Observatrice très atten­tive du circuit masculin et du tennis trico­lore, Justin Henin a bien voulu donner son point de vue sur le phéno­mène Hugo Gaston qui a régalé les fans trico­lore lors de Paris‐Bercy. Si elle lui recon­nait une certaine créa­ti­vité, la Belge ne veut pas s’en­flammer et attend plus de régu­la­rité de sa part.

« Il faut rester calme parce que tout le monde s’emballait déjà à Roland l’année dernière. Alors c’est vrai que le point positif, c’est qu’il a pu montrer des choses sur une surface où on ne l’at­ten­dait pas. Ça, je pense que c’est très impor­tant. Il l’a montré deux fois en France. J’aime son tennis assez créatif. Je trouve qu’il garde la tête sur les épaules et c’est très bien parce que dans le fond, il n’a pas encore réussi. Il faudra compter sur Hugo Gaston quand il aura démontré une certaine constance. Il reste encore très jeune. Il a montré des coups d’éclat pour le moment. Et puis après, il doit construire sa route entre les coups. Et ça, c’est le plus dur. »