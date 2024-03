Alors que Novak Djokovic a clai­re­ment expliqué qu’il n’avait encore aucune idée de l’iden­tité de son prochain coach et qu’il pour­rait très bien évoluer sans à l’avenir, Justine Henin, consul­tante pour Eurosport, a répondu à la ques­tion que tout le monde se pose : Peut‐on imaginer le numéro 1 mondiale sans entraîneur ?

« Pour moi, là où j’en étais dans ma carrière (lors­qu’elle était numéro 1 mondiale, ndlr), cela m’au­rait paru incon­ce­vable mais c’est très personnel, en me replon­geant dans mes senti­ments à moi, à ce moment‐là. Chaque situa­tion est diffé­rente, chaque expé­rience, chaque vécu. Il y aura toujours des gens autour de Novak Djokovic. On voit par exemple la grande confiance avec son prépa­ra­teur physique. Les besoins évoluent, il ne faut fermer aucune porte, il fera de toute façon ce qui sent être le mieux pour lui, et ça, c’est très personnel. »