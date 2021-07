195e joueur mondial et âgé de 27 ans, Mitchell Krueger s’est incliné d’en­trée sur le tournoi de Newport mais a eu le temps de répondre à quelques ques­tions pour la presse locale. Interrogé sur la course au meilleur joueur de l’his­toire, ce fan incon­di­tionnel de Roger Federer est prêt à retourner sa veste devant les dernières perfor­mances du Serbe.

« Si vous m’aviez demandé il y a deux ans, j’au­rais dit Federer à 100%, aucun doute dans mon esprit », a déclaré l’Américain au Newport Daily News. « Mais vous ne pouvez pas vrai­ment discuter avec les chiffres et les faits. C’est si diffi­cile à dire, car sur terre battue, je dirais toujours que Rafael Nadal est le meilleur joueur, et je dirais toujours Federer sur gazon, un « Fed » à son apogée. Et puis vous avez Djokovic, qui est essen­tiel­le­ment excellent sur toutes les surfaces. »