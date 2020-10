Pour une fois que Nick Kyrgios fait preuve d’un peu lucidité, on ne pouvait pas laisser passer cela.

Lors d’une interview accordée à ESPN, le joueur australien a pris un peu de recul pour analyser son attitude depuis quelques mois : « J’ai l’impression qu’il y a des gens qui m’aiment et d’autres qui me détestent, mais dans tous mes matches, les stades sont toujours pleins et l’audience de la télévision augmente beaucoup.

Au début de l’année à cause de l’incendie en Australie, j’ai voulu agir pour aider mes concitoyens. Très vite, mes actions et mes propositions ont fait le tour du monde alors que je ne cherchais pas l’attention des médias loin de là. Je voulais juste aider les personnes défavorisées » a affirmé Nick qui ne prévoit pas de rejouer avant la fin de la saison.

En revanche, il espère que l’Open d’Australie aura lieu même s’il évident que rien n’est acte pour l’instant : « Nous nous croisons les doigts pour que le tournoi puisse se dérouler en toute normalité. Pour l’instant, l’organisation du tournoi reconnaît qu’il y a de nombreuses options possibles »