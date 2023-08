L’Equipe a eu une la bonne idée de faire un point global avec l’en­trai­neur d’Arthur Fils, la révé­la­tion trico­lore de l’année. Aujourd’hui 46ème mondial, Arthur apprend vite c’est le moins que l’on puisse dire tout en gardant ses valeurs.

« C’est sûr qu’il découvre des choses diffé­rentes, une pres­sion diffé­rente, mais dans l’état d’es­prit, la valeur du travail, c’est le même bonhomme. Ça ne sera pas toujours linéaire. Si ça l’est, tant mieux, mais ça l’est, hélas, rare­ment et seuls le travail et le fait de garder la tête sur les épaules lui permet­tront de conti­nuer cette ascen­sion au clas­se­ment » a déclaré Laurent Raymond, jadis au chevet d’un certain Corentin Moutat.