Jessica Pegula a réalisé l’ex­ploit de sortir la numéro une mondial Iga Swiatek en demi finale du tournoi de Montréal.

L’Américaine qui s’était embar­quée dans un troi­sième set alors qu’elle servait pour le match s’im­po­sait fina­le­ment 6–2, 6–7, 6–4.

Après sa victoire, la numéro 4 mondial a expliqué en confé­rence de presse être très contente d’avoir pu gérer ses émotions malgré ses hauts et ses bas.

« Je me sens bien, c’est toujours bon de battre le numéro un mondial et d’at­teindre une autre finale. C’était un grand match, parfois diffi­cile, un peu en dents de scie. Nous avons eu beau­coup de hauts et de bas, elle et moi, mais je suis heureuse d’avoir pu gérer mes nerfs jusqu’à la fin » a déclaré Pegula.

Elle attend son adver­saire pour la finale après le report du match entre Rybakina et Samsonova.