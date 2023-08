Consultant chez Tennis Channel, Andy Roddick s’est souvenu de ce moment précieux où il avait battu Roger Federer à Miami en 2012 lors de leur dernière confron­ta­tion. (NDLR : Federer mène 21 à 3 au total).

« Après ma victoire, Roger est venu vers moi et il m’a dit en riant : Andy, je pense que tu es complè­te­ment dans ma tête main­te­nant. D’accord, j’ai un peu sangloté. Je pense que j’étais plutôt soulagé et heureux de l’avoir battu. Mon frère et mon agent m’ont vu perdre contre lui un grand nombre de fois et ils ont partagé beau­coup de nuits avec moi après le match où ils essayaient de me convaincre que j’al­lais le battre une fois. J’étais heureux pour eux aussi car leurs efforts avaient enfin payé »