De passage chez nos confrères de Movistar+ quelques minutes après sa défaite face à Jannik Sinner en finale de Wimbledon ce dimanche, Carlos Alcaraz ne s’est pas trouvé d’ex­cuses, bien au contraire.

Le récent vain­queur de Roland‐Garros a même reconnu que l’Italien avait été tout simple­ment plus fort que lui.

« C’est une défaite d’ap­pren­tis­sage, cela fait toujours mal de perdre une finale de Grand Chelem, mais il faut voir les choses sous un angle diffé­rent. Je suis heureux et fier de ce que j’ai fait. Aujourd’hui (dimanche), j’ai affronté un joueur de très haut niveau, il y a eu des moments où il ne m’a pas laissé respirer, il était meilleur que moi. Il faut accepter et apprendre », a déclaré Alcaraz avec beau­coup de classe et d’humilité.